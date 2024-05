Tucho Antelo: "Es una vergüenza, tengo que hablar con Ronald Raldes (sobre mi continuidad)"

"No me agradó esto. A Luís (Gutiérrez) lo tuve como compañero en la selección, aquí en Oriente... y decirle a un técnico que su carrera (la del matraca) es más que la del técnico... hay que ser ubicado en la vida. Luís Gutiérrez le dice a Tucho que tiene más carrera que él. Le dijo que en el grupo (de jugadores) nadie lo quería . Hacerle una camarilla al profe, es una falta de respeto", informó Luís Méndez, asistente de Tucho Antelo, que casi se va a los golpes con Gutiérrez.

El asistente también indicó que Luís Gutiérrez no estaba jugando ni teniendo minutos por falta de rendimiento , y continúo el relato de lo sucedido en San Antonio: "Gutiérrez le dijo eso (que los jugadores piden que Tucho se vaya). Seguramente el profe hablará con Ronald Raldes y tomará su decisión (si renunciar o no).

Luego, el mismo Tucho Antelo salió del campo de entrenamiento albiverde en su vehículo, y frenó para dar algunas palabras a la prensa: "Es una verguenza lo que ha pasado, y es una verguenza que sigan habiendo esta clase de tipos, que perjudican a los equipos. Me voy dolido, me voy triste por lo que ha pasado. Me da una pena por Oriente, que siga tieniendo esta clase de tipos".