‘Tucho’ Antelo sobre el retorno al trabajo: “Todavía no se comunicó conmigo Raldes”

Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, director técnico de Oriente Petrolero fue claro y contundente al asegurar que aún desconoce cuándo el primer plantel retornará a los entrenamientos. Además, afirmó que no ha tenido contacto con Ronald Raldes, presidente de la institución, desde que el torneo Clausura ingresó en receso por la Copa América.



“Todavía no se comunicó conmigo Raldes. Eso es todo lo que puedo decir… Saludos”, indicó ‘Tucho’ este viernes a EL DEBER SPORTS (EDS), que buscaba información sobre la actualidad del plantel. De igual forma, EDS, se comunicó con un trabajador del club, quien también coincidió con la respuesta de Tucho. “Nada de nada te cuento. Lo que ocurre es muy preocupante la verde”.



Raldes no ha dado la cara y la incertidumbre crece en Oriente Petrolero. Varios jugadores fueron apartados del equipo por el cuerpo técnico y la dirigencia, pero a los pocos días, el resto del plantel solicitó la reincorporación de sus compañeros. La dirigencia no respondió a aquella solicitud y tomó la decisión de licenciar al plantel hasta nuevo aviso.