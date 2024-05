Tucho sobre Gutiérrez, en Oriente: "Él cree que puede seguir jugando y ya no puede"

Luego del ambiente tenso que se generó este jueves por la tarde en Oriente Petrolero, en la que casi se agarraron a golpes Luis Gutiérrez y el ayudante de campos de Tucho Antelo, Luis Méndez, hubo una conferencia de prensa en la que el técnico albiverde se descargó sobre lo sucedido. "Él (Luis Gutiérrez) fue el único que hizo problemas; cree que puede seguir jugando y ya no puede, yo prefiero meter un chico de 20 años, tiene que ir al sicólogo", sostuvo.

Antelo y Gutiérrez tuvieron un fuerte cruce de palabras lo que originó que Méndez salga en defensa del DT provocando que casi se vayan a los golpes. "Me faltó el respeto en todo sentido, hasta diciéndome que tenía más carrera que yo, ¡por favor! yo dejé al fútbol activo hace 20 años. Yo hablé con él hace un mes y quedamos que si estaba bien, iba a jugar, pero no está bien, no está para jugar, tiene que entender que el fútbol se acaba", añadió el técnico en San Antonio.