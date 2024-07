Autoridades orureñas y transportistas firman acuerdo para construcción de carretera; sin embargo, el bloqueo de Caracollo se mantiene

Los acuerdos de las autoridades

“Esta oferta, no podemos echar a perder, porque si no hacemos hoy (si no aceptamos la oferta), a partir de mañana ya se retorna (el dinero) al Estado, eso. Perder Bs 100 millones no es conveniente”, manifestó, por su parte, el alcalde de Caracollo, Justo Vera, que añadió que gestionará el resto de los recursos “para cumplir con el 100%”.