Fiscalía secuestra carpetas del Juzgado de Ejecución Penal de Oruro e investiga a juez por liberar a dos reclusos

La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público analizará, en un plazo de 20 días, las dos carpetas que fueron secuestradas del Juzgado de Ejecución en lo Penal Nº 1 de la ciudad de Oruro, tras la inspección ocular registrada la pasada semana por las denuncias sobre dos reclusos que habrían sido liberados con distintas medidas por el juez de ejecución penal Germán López.

“Se ha realizado una inspección ocular en el juzgado de ejecución penal único de nuestra capital, a efectos de recolectar elementos que nos puedan demostrar la veracidad de la denuncia”, explicó el fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata y agregó que la denuncia es por el presunto delito de prevaricato.

El fiscal de distrito informó que la denuncia fue interpuesta por la Unidad de Anticorrupción del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura de Oruro, con relación a los expedientes de dos sentenciados que fueron beneficiados con distintas medidas.

Información preliminar da cuenta que están analizando el cuaderno de un hombre sentenciado por el delito de asesinato y beneficiado en su modalidad de extramuro. El otro caso es de un condenado por violación y beneficiado con una libertad provisional.

“En ese entendido, se están realizando los primeros actuados investigativos a efecto de recolectar mayores elementos de convicción que nos puedan llevar a una futura imputación formal que el Ministerio Público la va ejercer”, sostuvo Zapata.

Indicó que se están valorando los antecedentes de los cuadernos y en días próximos, el Ministerio Público tendrá “algo concreto y con eso vamos a tomar una decisión”.

“Tenemos 20 días preliminares para que el Ministerio Público tenga o emita una resolución conclusiva con relación al acto, pero si en el transcurso de estos primeros actuados se encuentran elementos de convicción, también tomará una decisión más pronta el Ministerio Público”, precisó el fiscal.

Por su parte, el juez de Ejecución en lo Penal, Germán López, manifestó que actuó conforme a ley. “A criterio mío, pienso que hice lo que la ley manda, no me he alejado de las disposiciones legales”, puntualizó.

“En ambos casos de libertad, he actuado según las normas vigentes lo permiten, en ningún momento he actuado otorgando privilegios a privados de libertad con sentencia por delitos cometidos”, agregó López.

En el primer caso se dio libertad mediante un proceso, en la modalidad de extramuro, a un hombre sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato. Esta persona en la actualidad tiene más de 65 años y cumplió, según la norma, con 18 años de su sentencia al interior del penal, ahora está internado en el asilo de ancianos.

En el segundo caso, se dio libertad condicional a otro hombre, con sentencia de 19 años por el delito de violación a una menor de edad. En este caso, el recluso cumplió con dos terceras partes de su condena, es decir, 12 años, explicó el juez.

Tr ibunal de Justicia

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Juan Carlos Montoya Condori, informó que, a nivel nacional, distintos jueces de ejecución penal fueron cesados de sus funciones y entre ellos se encuentra el Juez de la capital orureña, Germán López.

“Estos cambios obedecen a órdenes superiores que llegan desde el Concejo de la Magistratura ante las observaciones realizadas ante el caso del Juez Alcón en la ciudad de La Paz. Es de nuestro conocimiento los actuados realizados por la fiscalía en ese despacho y esperamos que en las próximas semanas se tenga un fallo sobre el caso”, señaló la autoridad.