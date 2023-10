BoA aterriza en La Habana: un viaje a la capital cubana detenida en el tiempo

Ya a bordo del vuelo, la música y el entretenimiento no se hicieron esperar. Cantantes deleitaron a los pasajeros y el influencer ‘Tío Chelelo’ hizo su parte para elevar el ánimo a alturas aún mayores. La ministra también sorprendió a todos al entonar una cueca chapaca acompañada por el guitarrista Pablo Canedo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba alcanzaron su punto más abierto desde 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, durante el segundo mandato del presidente Barack Obama en diciembre de 2014. No obstante, el presidente Donald Trump reinstauró restricciones comerciales con la isla , las mismas que Joe Biden mantiene en la actualidad.

“Este vuelo de seis horas crea una gran facilidad y conectividad entre ambos pueblos. Ponemos nuestras playas al disfrute de todos los bolivianos y será nuestra tarea a partir de ahora, dar el mayor servicio, con el mayor cariño, con la mayor calidad. No va a faltar el calor de nuestro pueblo. Eso ya está probado”, aseguró el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda.

“La vida aquí es dura. No conozco otros países, pero dicen que se vive mejor (…) Con lo que ganamos no alcanza para vivir dignamente, no recuerdo la última vez que comí carne de res y hasta el pollo aquí es un lujo”, confesó.