10 comunidades de Zongo están aisladas por un derrumbe y desplazan maquinaria para habilitar el camino

La Alcaldía de La Paz informó este jueves que 500 personas de 10 comunidades de Islani Bajo en Zongo quedaron incomunicadas por el derrumbe que ocurrió el 8 de este mes en la carretera principal. Se prevé que desde el lunes 20 se movilizará maquinaria pesada para despejar el camino.

“Son aproximadamente 500 personas damnificadas, quienes no pueden salir porque el derrumbe afectó todo el camino, no hay por donde salgan, por el rio (Zongo) no se puede, tampoco por arriba y sigue cayendo la tierra”, dijo la subalcaldesa, Lenny Carvajal.

Ante la emergencia, Carvajal se reunió este jueves con los técnicos de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), el Servicio Departamental de Caminos La Paz (Sedcam) de la Gobernación de La Paz y gestionó el apoyo de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE).

Al ser este camino de la red departamental, en la reunión se acordó que desde el lunes 20 se desplazará maquinaria pesada para retirar la tierra y habilitar el ingreso y salida de los comunarios.

“Nosotros, como municipio estamos entrando con la retroexcavadora, el Sedcam lo está haciendo con un tornamesa y una retroexcavadora, y también maquinaria de COBEE”, dijo la funcionaria municipal.

Inicialmente unos 15 técnicos trabajarán en el sector afectado. Se calcula que la habilitación del camino durará alrededor de 20 días, de acuerdo a la Agencia Municipal de Noticias.

El derrumbe tapó completamente la plataforma del camino y afectó unos 30 kilómetros. “Los comunarios no puedan sacar sus productos, ellos viven de la venta de pollos”, agregó.

Asimismo, remarcó que las lluvias en el macrodistrito Zongo son permanentes, por lo que la subalcaldía ejecuta un plan de contingencia. “Estamos siempre preocupados por la gente y estamos en alerta y emergencia porque no ha dejado de llover en tres días, sabemos que esta no será la única emergencia, habrá otras y tenemos que encararlas”, subrayó.