11 claves para entender el quiebre del MAS que este 4 de octubre se ha consolidado y ha expulsado a Arce de sus filas

7 .- Con la marea ya agitada, el MAS definió la realización de su congreso nacional este octubre en el bastión de Evo Morales, en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Al mismo fueron convocadas las dos autoridades máximas del gobierno actual, el presidente, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca, aunque estos definieron no asistir, porque no formaron parte de la convocatoria "las verdaderas organizaciones sociales fundadores del MAS", base del 'instrumento político' (Csutcb, Interculturales, Bartolinas), y en su lugar, según ellos, se convocó a dirigentes políticos de los departamentos.

10.- Y por si no fuera suficiente la conflictividad, la jornada de este miércoles 4 de octubre la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar el desarrollo del congreso del MAS que se llevaba adelante en el poblado de Lauca Ñ y que acababa de reelegir a Evo Morales como presidente del partido. El equipo legal del partido azul no tardó en manifestarse en torno al recurso de amparo que buscaba la suspensión del congreso. Observaron que no fueron notificados oficialmente; además, indicaron supuestas irregularidades en la presentación de la denuncia y sostienen que la medida pretende suspender la convocatoria al congreso, pero no habla de su realización. Ahora también habrá que esperar lo que la justicia electoral definirá (ratificar o invalidar las decisiones del MAS).