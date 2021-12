11.080 niños fueron vacunados, el gobierno no reporta reacciones graves ni moderadas

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este domingo, en una entrevista con los medios estatales, que hasta hoy un total de 11.080 niños de 5 a 11 años se vacunaron contra el Covid-19. Además, aseguró que no se reportaron reacciones adversas ni severas ni moderadas y desmintió que la inmunización sólo tenga un tiempo de duración de seis meses.

La autoridad detalló que, a pesar de que en el primer día de vacunación en Santa Cruz sólo se inmunizó un niño y en Tarija cinco, "hemos logrado revertir esa situación e inmunizar alcanzamos la cifra de 10.080 niños”.

Detalló que se vacunó a 350 niños en Beni, a 1.042 en Chuquisaca; mientras que Cochabamba lleva la delantera con 4.012 chicos vacunados hasta ayer, 2.058 en La Paz; Oruro, 302; Pando, 214; Potosí, 369; y Santa Cruz, 2.599.

“Vemos que estamos avanzando, que los padres han tomado conciencia de que sus pequeños, tras vacunarse pueden desarrollar sus actividades de manera casi regular, que la vacuna los ha protegido”, aseguró la máxima autoridad gubernamental especializada en el área de salud.

Otra buena noticia que dio el ministro Auza es que hasta el momento no se han presentado en los centros de vacunación reacciones de los pequeños que se consideran graves, “ni siquiera moderadas”.

Explicó que es posible que se presenten reacciones a la vacuna, como fiebre, para lo que recomendó que se le administre Paracetamol; y si hay dolor de brazo, el síntoma “pasará de forma paulatina”.

El ministro manifestó que no existe ninguna contraindicación más allá de la alergia. “Si el niño está con dolor de muelas, toma medicamentos, puede vacunarse. Si tiene cáncer o diabetes, con más razón debe vacunarse. Cuál es la contraindicación relativa, si ese niño es PCR positivo, o tiene un resfrío que potencialmente podría ser Covid-19. En esos casos es mejor esperar a que el proceso pase antes de inmunizarlo”.

Por otra parte, manifestó que el 90% de las personas que están terapias intensivas son personas que no se vacunaron. Explicó que el otro 10% está en personas que tienen otro tipo de problemas en su salud. “Estamos hablando de que, si estas personas que conforman ese 90% se hubieran vacunado a tiempo, no habrían llegado a la condición grave de la enfermedad. Las vacunas no evitan que las personas se enfermen, pero las preparan de mejor forma para el momento en que la enfermedad llega”.

La autoridad pidió a la población que no haga caso a los anuncios que “supuestos médicos” realizan por las redes sociales, en las que exponen que los niños se ponen en riesgo al vacunarse. En ese marco, complementó que una noticia falsa es decir que la vacuna solamente tiene vigencia de seis meses. “Es verdad que en los primeros meses genera más inmunidad, pero prepara las células para enfrentar la enfermedad y eso no tiene absolutamente fecha de caducidad”.