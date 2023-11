19 frases relevantes del narcotraficante Sebastián Marset

Sebastián Marset , el capo de la droga más buscado de Bolivia y de varios países de la región, fue entrevistado por el Canal 4 de Uruguay. Este domingo se difundió la primera parte de la entrevista y para el próximo domingo se anuncia la segunda entrega periodística. Estas son algunas frases más importantes que dijo el narcotraficante: 1.- En la cárcel se aprende mucho, lo bueno y lo malo, Hay personas que aprenden solo lo malo, pero hay muchas cosas buenas, positivas. Yo aprendí. Aprendí cosas que me llevaron a llegar a donde estoy ahora . No por el tema de delincuencia, sino por el tema de cuidarme. Porque el negocio que elegí no es muy bueno. 2.- Yo no estoy de acuerdo con la legalización de ningún tipo de droga. No me parece bueno que una droga sea legal, porque siendo legal tiene acceso cualquier persona. Pienso que haciendo legal la marihuana o lo que sea, tienen más acceso los niños, los más pequeños. 3.- Quieren legalizar las drogas para arrebatarnos el mercado, porque da dinero la droga. Otro fin, no lo encuentro legalizar una droga , eso es como un narcotráfico legal, porque está autorizado por ellos, por la otra mafia. 4.- Mi hermano, por ejemplo, le regalé un auto por su cumpleaños. Un auto que siempre soñé tener yo con su edad. Y dicen que se lo di como parte de pago de los trabajos que hacía (lavado de dinero). Mi hermano nunca hizo nada para mí. Yo no mezclo a mi familia en mis cosas. 5.- (sobre su posible alianza con el PCC) Ahora todos hablan de Sebastián Marset. Yo no tengo alianza con ninguna persona. 6.- Si me hubieran dicho hay que pagar tanto para que me den el pasaporte express, hubiera pagado. Pero tenía un abogado que me ayudaba y me dijo, “el pasaporte te lo tienen que dar, es un derecho. E insistí, insistí, insistí. Mi mujer se movió muchísimo y me lo dieron. 7.- El secuestro (a policías bolivianos durante su fuga de Bolivia) no existió. Hay muchas cosas que no existieron ahí y el 90% de todo lo que dicen ahí es mentira . La verdad que la cuente (Eduardo) Del Castillo. Declararon así para imputar a gente inocente.

8.- (Sobre su fuga) Me avisaron. Me avisaron (del operativo). Armé dos valijas de ropa mía, de los niños y me fui. Obviamente que me fui. Todo lo que había (en la casa), se lo habrán quedado.



10.- Dicen que lo único que incautaron fueron 400.000 dólares. El dinero lo encontraron, después ofrecieron 100.000 dólares, 300.0000 se quedaron para ellos mismos.



11.- Ofrecieron 100.000. Que nunca se lo dieron a nadie porque nadie me va a entregar por 100.000 dólares. Y así es Bolivia.



12.- No conocí al fiscal paraguayo Marcelo Pecci (lo acusan de ordenar su muerte). Me parece que ahí cerraron feo. Por eso salí a defenderme. No hay nada contra mí en ese caso.



13.- (Sobre operación Ultranza en Paraguay) Para mí esa operación no tiene muchas raíces. Sí, puedo estar involucrado, pero sé que hay muchas cosas que no es así como la cuentan.



14.- Que le hayan sacado captura internacional a mi mujer, a mí me duele porque fue un cambio de vida total para nosotros, porque los niños no pueden ir al colegio, tenemos que cambiar muchas cosas, movernos.



15.- Soy correcto primero que nada y profesional en lo que hago. El que vende no consume. No me gusta la joda, no me gusta usar drogas. Soy de familia, tranquilo, mi casa, mis cosas.