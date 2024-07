26-J: Arce se rodea de sus simpatizantes en la Casa Grande del Pueblo "Por nuestra democracia: memoria, verdad y justicia"

Diversos representantes de sectores sociales tomaron la palabra, y también lo hizo el vicepresidente David Choquehuanca . Finalmente, Arce se dirigió al país: "No estamos dispuestos a abandonar la democracia. No no estamos dispuestos a abandonar este sistema que nos permite actuar con libertad".

Luis Arce Catacora

Sin embargo, "nuevamente el protagonista será el pueblo boliviano en la recuperación de la democracia".



En palabras del primer mandatario, "los bolivianos no estamos dispuestos a dejar este sistema, que nos permite actuar y poder pronunciarnos y tener la oportunidad d elegir a quién nos gobierne. El pasado el 26 de junio, nos demostró que el pueblo no va a permitir un golpe de estado en el país".



En esa misma línea, el presidente aseguró: No con eso el pueblo tiene que estar tranquilo, que esta guerra no se ha ganando. Aquí el pueblo debe continuar en apronte para defender nuestra democracia".