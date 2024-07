26-J: siguen las dudas sobre el golpe y autoridades hablan de sus temores

Charla informal y testimonios

“La idea es contar lo humano, lo que uno sintió, lo que uno vivió. Yo les confieso cuando pasa todo, llego a mi casa, mi esposa me dice: ‘no me llamaste, no sabía que hacer, estábamos con miedo’. Lo único que atiné ese momento (del asalto) fue llamar a mi edecán y decirle que vaya a mi casa por si había que tomar algunas decisiones con ellas, con mis hijas (…) lo propio le sugerimos al Presidente (Luis Arce) cuando hablamos con él”, contó el ministro Del Castillo.

El general Álvarez contó que esas horas no tuvo contacto con su esposa y que le pareció extraño porque siempre se comunican vía teléfono. “A eso de las 18:00, 18:30 me llama la ayudante que estaba de descanso y me dice: ‘mi General no se preocupe, yo he evacuado a su familia, no está en su casa’”, narró Álvarez y agregó que ni siquiera a él le dijeron dónde habían llevado a su familia. “Tenía una sensación difícil de explicar. ¿Había miedo?, sí había miedo, incertidumbre, uno no sabía qué es lo que iba a pasar y sobre todo la preocupación era de la familia”, contó Álvarez.