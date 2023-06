26 senadores chilenos piden a Boric asilo para Camacho y Áñez

El ministro de Justicia, Iván Lima, evitó referirse a este tema, porque señaló que pertenece a la Cancillería.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores no emitió conferencia ni comunicado alguno al respecto. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguraron que este tema no procede, porque Bolivia es un país soberano y no permitirá injerencia alguna de Chile ni de ningún país.