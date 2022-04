40% de 50 candidatos a Defensor caen en el primer día de revisión de requisitos

Escucha esta nota aquí

Ese lunes empezó la revisión de cumplimento de requisitos de los 198 candidatos a Defensor del Pueblo. Los legisladores revisaron 50 postulaciones y de esa cantidad 20 candidatos fueron inhabilitados, lo que representa el 40% de los candidatos que quedaron fuera de la carrera por la Defensoría.





“Los 20 postulantes fueron inhabilitados por distintas razones, en algún caso había todos los documentos, pero no los certificados de nacimiento; otro que no recuerdo no tenía libreta de servicio militar y otro no tenía certificado de no militancia del Tribunal Supremo Electoral, pese a que tenía los otros certificados”, explicó el presidente de la comisión Mixta de Constitución, el senador Rubén Gutiérrez.





El viernes se cerró el plazo para la recepción de documentos y 198 personas presentaron sus documentos. Los candidatos debían cumplir con 18 requisitos de la convocatoria y presentar respaldo de documentos, lo que al parecer no ocurrió con 20 candidatos.





Gutiérrez dijo que no era posible conocer quiénes fueron inhabilitados porque se trata de un proceso integral, el domingo se sabrá la nómina de los habilitados y el lunes empezarán las impugnaciones que podrá ser contra los candidatos o al revés, es decir, de los candidatos contra la comisión Mixta.





“Ellos (los candidatos inhabilitados) pueden impugnar la decisión de la comisión, nosotros vamos a revisar sus fundamentos, pero en ningún caso pueden subsanar documentos”, alertó Gutiérrez, es decir que los que no presentaron algún documento, no podrán presentar ese requisito para ser rehabilitados, lo que significa que los 20 primeros ya no podrán ser parte de la selección y elección.





Asimismo, explicó que otros cinco expedientes están en observación porque se requiere de informes de instituciones, principalmente aquellos que debían certificar el conocimiento de dos idiomas oficiales del Estado.





Según el senador, cada día se revisará 50 expedientes. La comisión fue dividida en dos grupos de trabajo que revisan los voluminosos archivadores que llegaron; entre el viernes y sábado se compilará todo el trabajo y el domingo se publicará la lista de todos los candidatos habilitados.