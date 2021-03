7 de los 8 universitarios que convocaron a la asamblea ya están aprehendidos; Quispe es acusado de llevar encapuchados a la UPEA

Escucha esta nota aquí

La convocatoria a asamblea que firmaron siete estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) ha terminado en una tragedia que ha conmocionado y enlutado al país. Esto, luego de que se produjera una gresca estudiantil en el cuarto piso de la facultad Economía y, producto de los empujones, cediera una baranda provocando que más de una decena de universitarios cayeran al vacío y murieran siete, según reporte actualizado de la Fiscalía.

Siete de los ocho estudiantes que firmaron esta convocatoria ya están en manos del Ministerio Público, según informó el fiscal de La Paz, Marco Cossío, en entrevista con Cadena A. Las declaraciones de dos universitarias apuntan a que W. Quispe, estudiante que había egresado hace un par de años, pero que seguía fungiendo como dirigente; ejerció presión para que la reunión se llevara a acabo, pese a que las clases presenciales están prohibidas debido a la pandemia.

La asamblea estaba convocada para las 8:00 de este miércoles en la planta baja de la universidad, pero -según la declaración de las estudiantes, citadas por el fiscal Cossío- Quispe, que llegó con cuatro encapuchados, instó a que el tumulto universitario suba al cuarto piso del bloque de la facultad de Economía.

Allí, este dirigente empezó la refriega. Lo que sucedió después está registrado en los videos de las cámaras de seguridad de la universidad, que muestran cómo se dan los empujones, incluso, cómo una muchacha empuja a otra, que termina cayendo desde una altura 16,7 metros y esta una de las ocho víctimas.

La aprehensión de Quispe

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó a EL DEBER que la tarde de este miércoles fue aprehendido W. Quispe luego de que se presentara voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. El director nacional de esta unidad policial, coronel Alberto Aguilar, confirmó que Quispe, así como V. P, F. V. C., N. C. T., P. C., J. C. L. y R. M. M.; está en celdas policiales.

La investigación sigue su curso por lo que, coincidió Aguilar con el fiscal Cossío, la toma de declaraciones se ampliará a medida de que se vayan identificando a más involucrados. Incluso, el rector de la UPEA deberá brindar su declaración.

"Barandas mal soldadas"

En la entrevista que el fiscal Marco Cossío brindó la noche de este miércoles a Cadena A también señala que las investigaciones han encontrado que las barandas del cuarto piso del bloque de Economía estaban mal soldadas y rellenadas de masilla. Y, ante la aglomeración de estudiantes y los empujones, terminaron cediendo.

