7 departamentos registran descenso de casos de covid-19

La ministra de Salud, María Renée Castro, destacó la significativa disminución de casos de covid-19 en la séptima semana epidemiológica de 2024, de 1.159 contagios a 740. Sin embargo, pide a la población no debe bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención y la vacunación.



“Hemos tenido una disminución bastante importante en esta semana epidemiológica, pero que no nos lleve a confiarnos. Hemos visto también, hay un elemento que se tiene que considerar, es la fluctuación de temperaturas y el ingreso de otros virus respiratorios ya que vamos acercándonos mucho más a la época de invierno”, señaló la ministra.



De acuerdo con el reporte epidemiológico, son siete departamentos que presentan disminución de casos: Santa Cruz, de 418 a 154 casos; Beni, de 7 a 6; Cochabamba, de 272 casos a 217; Chuquisaca, de 108 a 77; Tarija, de 28 a 9; La Paz, de 209 a 177; y Potosí, de 50 a 21; mientras que Oruro tuvo un incremento de 50 a 60 contagios; al igual que Pando, de 17 a 28 casos.



Pese a ello, Castro recomendó no bajar la guardia y continuar con las medidas de bioseguridad, como el uso correcto del barbijo ante cualquier sintomatología de infección respiratoria; lavado constante de manos, y metros de distancia interpersonal. Además aconsejó la vacunación, que previene complicaciones graves de la enfermedad.