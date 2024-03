8M en Bolivia: “Nos dijeron que no andemos solas en la calle, así que salimos todas”

La marcha salió de la Gobernación de Santa Cruz , reclamando por la violencia y la impunidad a las autoridades. Como en muchas ocasiones pasadas en esta fecha, el resguardo policial no custodió a las marchistas en su recorrido donde las mujeres vivieron insultos e intentos de atropello por parte de micros y auto particulares. Sin embargo, un fuerte contingente de policías – en su mayoría mujeres– fue enviado a resguardar el Palacio de Justicia.

El pronunciamiento leído al finalizar, mencionó a las 12 mujeres que han sido víctimas de feminicidio en este año y la justicia que no logra hacer cumplir condenas y que está plagada de denuncias de corrupción. También mencionaron la necesidad de abogar por las mujeres palestinas que son las que más sufren por la guerra y los ataques de Israel: casi el 70% de los muertos registrados hasta ahora son mujeres y niños.

Al grito de “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, las participantes lograron la atención de la población. Esperan que en los siguientes años también se inicien actividades en El Alto para luego fusionar esfuerzos con activistas en La Paz.

“Exigimos nuestra autonomía económica y estabilidad de precios”, indicó una de las oradoras al final. “ Somos mujeres trabajadoras y denunciamos que las políticas del país no consideran nuestra voz”, dijo la misma oradora con una capucha de color verde que junto con el color morado son característicos de esta jornada de reivindicación. Tras esta intervención descendieron por la avenida Naciones Unidas también entre cánticos y consignas que llamaban la atención de transeúntes.

Pese a ser un 8 de marzo nublado, la piel de Raquel brilla y sus ojos se vuelven vidriosos casi a punto de soltar lágrimas mientras habla de su mejor amiga a quien doparon y abusaron. “Mi motivación es despertarme y transitar en un mundo sin violencia , sin miedo a que no volvamos a regresar a casa”, concluye la adolescente y la lluvia espanta a la multitud.

Unos metros más abajo un grupo de religiosos resguarda la Iglesia María Auxiliadora , cubierta con plásticos azules y una malla metálica. Los rezos y el himno nacional son sus armas de defensa que no logran ahuyentar a cientos de mujeres rabiosas por los feminicidios y violaciones a miles de mujeres en el mundo.

La concentración poco a poco se hace más amplia. A las 16:00, en la Plaza Sucre, ya se cuenta con la participación de decenas de mujeres, diversidades y hombres. La salida comenzará pronto, y las pañoletas, los colores, las pinturas empiezan a rodear los cuellos, los brazos, las caras, los ojos llenos de esperanza. Mientras, los carteles albergan historias y sentimientos: “Si no hay paz para las víctimas, no habrá paz para los agresores”, “Olivia, hoy tu tía marcha por ti”, “No estamos todas, nos faltan las asesinadas”.

La participación es masiva e impresionante: ya no se habla de una marea verde y morada, ahora es un tsunami. Todo concluye cerca de las 20:00, entre abrazos, lágrimas, música y baile.

La gente que no participa observa. Hay miradas respetuosas, curiosas, indiferentes, divertidas, muchas burlonas. Esta vez, ese tipo de miradas no son el común denominador entre los policías que resguardan la Fiscalía, el Comando, la Universidad San Francisco Xavier y la Catedral, lo que ayuda a no exacerbar los ánimos ya caldeados al recordar revictimizaciones, desatención, acoso, abuso y pedofilia.