A 10 años del ‘Chaparinazo’, indígenas que marchan a Santa Cruz de la Sierra reviven la represión policial

Por: Huber Vaca

Dos de los integrantes de la marcha indígena que partió el pasado 25 de agosto desde Trinidad rumbo a Santa Cruz de la Sierra recuerdan con tristeza este 25 de septiembre, fecha que se cumple 10 años de la represión policial a los originarios en el sector del río Chaparinas, ubicado entre San Borja y Yucumo (Beni).

Emilio Noza y Ovidio Teco, del pueblo mojeño, revivieron este sábado una de las represiones policiales más criticadas del Gobierno de Evo Morales. “Los pueblos indígenas seguimos de pies, con el propósito de hacernos escuchar y el propósito de hacer cumplir con lo que está en la Constitución Política del Estado, donde estamos reconocidos”, manifestó Noza, que junto a Teco marchan desde Trinidad.

A los malos recuerdos que se le vienen a la mente también mostraron a EL DEBER las consecuencias físicas que le dejaron para siempre los uniformados. Ambos sufren de hernias, que no pudieron hacerse operar por falta de recursos económicos, pero que no les impide volver a las carreteras por sus demandas.

“He sido víctima de la pateadura de los policías y tengo una hernia como consecuencia del maltrato físico. Es el recuerdo de los policías que hasta ahora me molesta”, agregó Noza.

Por su parte, Ovideo Teco, también mojeño, recuerda del denominado ‘Chaparinazo’, que ellos se encontraban acombándose para descansar y alimentarse cuando los uniformados llegaron para reprimirlos y detener a hombres, mujeres y niños.

“Nos llevaron maniatados a nosotros con cinta masquin y esa situación fue dolorosa para nosotros. Yo sinceramente no me olvido hasta ahorita, recuerdo que ocho o diez policías me empezaron a patear. Me tomaron del pescuezo (cuello) y me golpeaban los talones, las manos y después me patearon la barriga y producto de esos golpes tengo una hernia”, relata Teco.

En esa oportunidad, los indígenas se dirigían desde Trinidad hacia la sede de Gobierno en protesta por la intención de las autoridades de construir una carretera, que parta en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La manifestación que tuvo connotación a escala internacional pudo frenar obra.

Ambos originarios se encuentran en esta jornada en Pailón integrando la marcha indígena de tierras bajas que se dirige a la capital cruceña.

