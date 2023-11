A 100 días de fuga de Marset, policías admiten que bajó la intensidad de su búsqueda

El 29 de julio pasado, la Policía y el Ministerio de Gobierno, reportaron que el narcotraficante uruguayo buscado a escala mundial Sebastián Marset Cabrera, vivía en Santa Cruz y fugó con toda su familia, de su casa de la avenida Alemania y quinto anillo.



El informe oficial reveló que Marset, huyó luego de secuestrar a tres policías de Inteligencia que le hacían seguimiento a quienes supuestamente les propinó una golpiza, les arrebató sus equipos de comunicación e incluso un dron y luego fueron abandonados.



La fuga del hombre derivó en una movilización de más de 2.500 policías y el Viceministerio de Régimen Interior a través del general Jhonny Aguilera, confirmó que Marset, contaba con un grupo irregular armado que le daba seguridad día y noche.



Poco después, el narcotraficante envió un video agradeciendo a la Policía por alertarlo a tiempo para fugarse y dijo que el ministro de Gobierno sabía que estaba en Bolivia. Luego difundió dos mensajes más: en uno de ellos dijo que estaban capturando a gente que nada tenía que ver. “Si abro mi boquita la política en Bolivia se va a la eme”, fue una de sus frases contra el Gobierno. El último mensaje fue dirigido a un coronel con quien se escucha que habla por teléfono y le ordena que le ayude “porque de lo contrario todo se iría al diablo”.



Aunque la Policía cerró filas en favor de sus miembros, especialmente altos mandos, agentes que pidieron reserva afirmaron que el hombre con quien hablaba Marset era un jefe de Inteligencia.



Los operativos en todo el país que luego de la fuga se realizaban de manera intensa, ahora ya bajaron de intensidad, según admitieron policías y jefes policiales que pidieron no ser identificados. Solo se desarrollan acciones como algunos allanamientos o audiencias judiciales. La Policía maneja la hipótesis de que Marset aún esté oculto en un punto de Bolivia.



Policías que se consideran honestos, pero que pidieron la reserva de sus nombres para evitar represalias, aseguran que Sebastián Marset está en un lugar muy seguro y con protección. “Recuerden la historia y privilegios de Pablo Escobar. Marset, es lo mismo, es el mismo método”, dijo un agente.



Hasta el momento, prestaron declaraciones como testigos algunos jefes, pero se desconoce qué dijeron, tampoco fueron citados como investigados.



Mientras tanto en Uruguay, un canciller y un ministro dimitieron por supuestas sospechas de haber favorecido a Sebastián Marset para entregarle un pasaporte.



Dentro de las investigaciones se conoció que existen imágenes cuando Marset, su esposa y sus hijos menores, así como otros familiares salen de su casa, tranquilamente con sus maletas.



Sin embargo, nunca se mostraron esas imágenes y la Policía asegura que existen, pero en poder de la Fiscalía.



Otros de los hechos sobresalientes en las investigaciones registra que los hijos de Marset fueron retirados del colegio donde estudiaban, tres días antes de la fuga. Lo confirma un informe de la dirección del colegio elevado a la Fiscalía, lo que deja en duda la fecha exacta de su huida.





$us 30 millones y detenidos



Sin embargo, la Policía reporta que tras la movilización se investigó a 105 personas, de ellas 41 fueron aprehendidas y hay siete extranjeros. Hay 29 personas con detención preventiva por orden de la justicia, pero siete salieron de la cárcel con medidas sustitutivas. Se ejecutaron 131 allanamientos, se secuestraron 39 inmuebles, entre ellos un famoso centro de eventos y espectáculos.



Fueron allanados y precintados ocho hangares, cuatro en El Trompillo de Santa Cruz y cuatro en Santa Ana de Yacuma en Beni. En San Ramón (Beni) también se secuestró otro hangar. En Santa Ana de Yacuma se secuestraron nueve avionetas.



Se confirmó de manera oficial una afectación patrimonal de casi $us 30 millones a la organización criminal de Sebastián Marset.



Durante las acciones se incautó un total de 4.274 armas entre granadas de guerra, fusiles, pistolas rifles de caza, escopetas, cargadores de diferentes calibres y chalecos antibala. Se incautó además 77 vehículos entre cisternas, vagonetas, autos, camionetas, microbuses, camiones, motocicletas y otros. Asimismo, se incautó 1.315 cabezas de ganado vacuno y otros. También se incautó 406 kilos de cocaína y 444.000 dólares, equipos electrónicos y documentación.



En uno de los operativos practicados en Beni, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), capturó a un brasileño que en su chaleco llevaba granadas de guerra. Los informes oficiales señalan que el hombre era integrante del grupo criminal PCC.