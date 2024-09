A 13 años de la represión en Chaparina y de la marcha que Evo Morales ignoró

En la comunidad de Limoncitos, punto intermedio entre los municipios de San Borja y Yucumo, en territorio beniano, Choquehuanca dio encuentro a la columna de marchistas. Un agrío debate se había soltado. El canciller no cedía y los movilizados no daban un paso atrás. Más allá estaban los colonizadores, afines a Morales, que bloqueaban la marcha indígena. Choquehuanca decía que ellos también tenían derecho a protestar y que no podía hacer nada.

La brutal represión

“(Los policías) nos echaron gases, tuvimos que disparar (huir), pero luego nos agarraron. Cuando me agarraron estaba con otra hermana. No podía creer que así habían ordenado a los policías que nos agarraran, que nos dieran palo, nos gasificaran y amarraran. Luché bastante con un policía. En ese forcejeo mi chinela se soltó, me caí, me levanté, quise escapar, pero ya me agarró de mi camisa para tumbarme. Ahí también luché, pero vino otro policía y me patearon en el suelo. Ahí me agarraron de pies y manos. Me agarraron porque les gritaba que algún día el Gobierno iba a pagar por las cosas que nos estaban haciendo”, relata Miriam Yubanore, quien en ese entonces era vicepresidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños (CPEM).