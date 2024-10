A 17 días de bloqueo, Evo habla de ‘derrotar’ a Arce y no hay diálogo

“No me voy a rendir ni me voy a vender. Pueden detenerme y ojalá que no me maten, por favor. He estado muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo. No me voy a ir de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir y vamos a derrotar a un gobierno corrupto, un gobierno narco (…) para ganar esta batalla (necesitamos) más unidad”, advirtió Morales ayer desde la radio cocalera Kawsachun Coca.