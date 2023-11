A casi un mes del cabildo de El Alto el ajuste al gabinete se hace esperar

“Evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado con autoridades con conciencia, convicción y compromiso político, que respete las conquistas históricas del movimiento popular, que no sabotee al Gobierno, que no roben al pueblo”, dice el décimo punto de la resolución presentada y aprobada el pasado 17 de octubre en El Alto. El cabildo fue una respuesta al congreso de Lauca Ñ, donde se proclamó a Evo Morales como candidato para los comicios presidenciales de 2025.

Indicó que el mandatario tendría que “involucrar a más actores cruceños” en su gabinete, pero no por un tema regional sino porque en el departamento cruceño vive la mayor cantidad de bolivianos, que llegan de otras regiones del país. “Debería conocer la realidad del pueblo cruceño y no irse en contra del modelo económico cruceño”, complementó.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan señaló, por su lado, que el cabildo no cumplió con la ley del régimen electoral, que establece los procedimientos y reglamento de los cabildos, por ello no fue acompañado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Entonces es un pretexto, fuera de contexto, hablar de cabildo cuando el mismo no fue reconocido por el TSE, pero tampoco el presidente Arce cumple con el cambio de ministros o ajuste de gabinete, que es una atribución privativa de él. Por todo esto, ese cabildo se convierte en un mitin político de recomendaciones y que no tiene carácter vinculante, ni tampoco consultivo porque aún no se ha comenzado el trabajo de reforma de su gabinete”, resaltó el especialista.