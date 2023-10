A Evo no le perdonan que se haya ido del país en 2019, pero le achacan otros tres errores

Dejó el país el 10 de noviembre de 2019 tras su renuncia y eso es lo que más le echan en cara. No respetó los resultados del referéndum del 21-F para buscar un cuarto mandato consecutivo, la práctica del ‘dedazo’ que relegó a sectores sociales, además del reciente lanzamiento de su candidatura sin pasar por primarias. Esos son los cuatro errores que no perdonan a Evo Morales, según los militantes del MAS y de los sectores sociales que lo sustentan.

“Pero, nadie mencionó siquiera su nombre, este cabildo planteó un nuevo posicionamiento con un nuevo relato y abre el relanzamiento del proyecto político sin Evo. Es un punto de partida inteligente, porque abre un nuevo escenario y muestra a un Morales autoritario, que trata de imponerse en Chapare a través de bloqueos o enviando al diputado Héctor Arce a intentar mostrar un acarreo de gente que creo que fue inten tar tapar el sol con un dedo con relación a lo que realmente ocurrió. Ya no es líder único”, afirmó Gregorio Lanza, especialista en gestión de conflictos.

El secretario general de la Federación de Interculturales del departamento de Santa Cruz, Elías Tejerina, durante el cabildo, se refirió a la dimisión de Evo Morales en medio de las protestas sociales de noviembre de 2019. Dijo que “aguantaron 21 días y ‘pelaron’ del gobierno”; en cambio, “el año 2022 los sectores de la derecha cruceña bloquearon 36 días y no hemos retrocedido. Nos hemos unido todos, el Pacto de Unidad y el Bloque Oriente; no han podido voltear al gobierno, no van a tumbar a nuestro gobierno”.