A la Garante del feminicida serial le pagaron Bs 400; ella dice que no sabía que era un "asesino rematado"

Escucha esta nota aquí

Una de las personas que fungió como garante para que Richard Choque Flores pueda salir en libertad en 2019, pese a tener una sentencia de 30 años sin indulto, reveló que recibió un pago de Bs 400 para firmar a favor del Choque y aseguró que no sabía que se trataba de una "asesino rematado", sino que le hicieron creer que el hombre estaba en la cárcel por el delito de robo.

Se trata de la ciudadana M.N.F., una estudiante de Derecho que se presentó a declarar después de reconocer a Choque en los medios de comunicación. Relató que fue contactada por una amiga de la universidad, quien le ofreció el trato y la citó en una oficina donde conoció a Marlene Paco, abogada del asesino serial que ahora también está detenida, según el reporte de medios de comunicación de La Paz.

Según el relato, en principio la estudiante se rehusó a ser garante porque no quería meterse en problemas; sin embargo, su amiga le dijo que garantizaría a un “amigo investigado por robo”, que era inocente y que el caso estaba en investigación. Además, le pagaría, cifra que después se tradujo en Bs 400.



Con esta promesa, la joven accedió y dos días después acudió a firmar con su carnet de identidad y fue ahí que el secretario del juez le advirtió que tendría que pagar Bs 5.000 en caso de que el acusado fugue, tomando en cuenta que se convertía en su garante.

La estudiante aceptó firmar la hoja y poner sus huellas. Aseveró que no conocía a Richard Choque, su garantizado, ni indagó de quién se trataba, puesto que confió en su amiga.



“La verdad no sé a quién garantice, no indagué nada, ya que confié en mi amiga; ella decía que es su amigo y que fue inculpado”, afirmó. Después de firmar, fue a comer salteñas con su amiga, quien le pagó Bs 400 en billetes de Bs 100. Posterior a esto, la estudiante solo tuvo encuentros casuales con su amiga.

Ya en días pasados, y una vez que se enteró de que había garantizado al feminicida serial, llamó a su amiga para reclamarle por haberla engañado y recibió la respuesta de que no pasaría nada porque su garantía es en caso de fuga y el acusado no fugó.



“Yo me puse a llorar, le reproche del problema en el que me metió. Le dije que confié en ella, que le hice el favor confiando en ella y ella me dijo que no me altere”, manifestó en el reporte difundido desde La Paz.

Entonces decidió presentarse a declarar. Dice que su amiga se enojó diciéndole que nadie la obligó y que, además, se le pagó por la garantía. La estudiante respondió que su libertad no vale Bs 400. La estudiante insistió en que, si aceptó ser garante, fue porque su amiga le mintió con la versión de que el interno fue a la cárcel por robo.

“Mi persona actuó de buena fe, yo solo ayude a mi amiga. Ella me pidió ayuda, incluso me siento una víctima. Nunca se me informó que la persona a garantizar era un asesino rematado", manifestó la joven.

Lea también PAÍS Asesino serial pagó $us 3.500 para salir de la cárcel y la 'gentileza' de una botella whisky para su juzgador Richard Choque Flores vendió sus cosas dentro del penal de San Pedro, se prestó dinero y esto fue entregado al ahora exjuez Rafael Alcón para poder salir en libertad