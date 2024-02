A ocho años del 21F, el movimiento ciudadano está “adormilado”

“Ahora lo que veo son falsos activistas, (pero solo) en algunos casos porque no son todos. En el tema político, por ejemplo, están totalmente apegados a defender a un caudillo o un partido. Los activistas lo que defendemos son causas; por lo tanto, esa esencia del activismo no se debe perder ni tampoco vender, porque son luchas que el ciudadano logra embanderar para que una causa sea visible y tenga resultados en el futuro”, dijo la parlamentaria de oposición y lamentó que en la actualidad no existan muchos activistas apartidarios.