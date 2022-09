A pedido del Comité Cívico, el gobernador de Santa Cruz no hablará en el cabildo y tampoco estará en la testera

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que no estará entre las personas que hablen en el cabildo y no formará parte de la testera. Precisó que así se lo pidió el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo y por eso esperará las determinaciones que se asuman junto con el resto de los ciudadanos que se reúnan el 30 de septiembre a los pies del monumento Cristo Redento r.

- ¿Pero, por qué no hará uso de la palabra si forma parte del Comité Interinstitucional?

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, me ha pedido expresamente no hacerlo ni estar en testera, debido a una exigencia del Tribunal Electoral Departamental para que no se interprete que el cabildo es político.