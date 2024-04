A un año de su caída ejecutando el 'salto de la muerte', Cristian López está listo para el paso de parada y el paracaídas

Cristian cayó con los pies por delante, no como su compañero Erlan , que lo hizo de cabeza y se fracturó la columna, desafortunadamente con sección de la médula espinal, lo que para los médicos le quita cualquier posibilidad de volver a caminar aunque él espera un milagro , como lo relató en la anterior entrega de este reportaje.

El 19 de abril, al cumplirse un año de la caída de los dos jóvenes y tras una misa de acción de gracias que se realizó en la Clínica del Sur, Cristian confesó a EL DEBER que “fue un año muy complicado” el que le ha tocado vivir durante su recuperación. “Pero creo que me sirvió mucho para ser más fuerte. Sentí muchos dolores, pero aprendí a sobrellevarlos y a seguir adelante ”.

El subteniente López y su familia prefirieron no hablar porque no tenían el permiso de la institución, pero pidieron a este medio contactar al doctor Pozzo, a quien le agradecen infinitamente porque consideran que Dios usó sus manos y su experiencia para que se consolide el milagro de su total recuperación .

Le hicieron una tomografía de cráneo, y otra de columna. “ Ahí se vio que tenía una lesión en la columna, una fractura, y por eso tuvo que ser operado ”. Lo importante fue que en este caso, no había compromiso en la médula espinal, lo cual fue clave para que hoy el joven pueda caminar.

Empero, “sacando las radiografías vimos que tenía fracturados los dos fémures. En el lado derecho vimos una fractura fragmentada que no era tan compleja, además de una ruptura multifragmentada de rótula ”.

En ese momento valoró al joven el área de neurocirugía, “luego lo hicimos nosotros, en el área de traumatología. La conclusión fue que había que fijar la columna de emergencia , y también había que estabilizar los dos fémures. Ingresamos a quirófano, ellos lo tenían que operarle la columna, y para eso se pone a los pacientes boca abajo, pero no podían hacerlo porque tenía los dos fémures fracturados”.

El doctor Pozzo ingresó tres veces para realizar las limpiezas quirúrgicas, “en la cuarta fijamos el fémur y la rótula del lado derecho y ya después entramos a una quinta cirugía para el fémur izquierdo, que era el más complejo. Tenía muy mal pronóstico, decíamos que esto no iba a consolidar por falta hueso, estaba todo triturado, en muchos fragmentos ”.

¿Qué es el enclavado centromedular?, se le preguntó al médico. “ Es poner un clavo dentro del fémur, es una técnica poco invasiva. Es decir, no le cortamos en el lugar de la fractura. Este clavo lo hemos puesto retrógrado, lo introdujimos por la rodilla y luego el clavo avanzó hasta el cuello del fémur sin tocar la fractura. Le dejamos fijadores externos, a través de esto logramos pasar el cauce intramedular”.

Fue un trabajo muy coordinado. “Nos preocupamos por darle la distancia, la altura. Si no tienes hueso no puedes medir la distancia, la simetría con el otro lado para que queden parejitos. Tuvimos mucho cuidado, si no los hacíamos bien Cristian podía quedar con dismetría, un acortamiento (que lo deje cojo de por vida). Es complejo, primero hay que evitar la rotación, tenemos que ser muy específicos, que este pedazo esté alineado y esté a la misma rotación. ¿Usted lo vio caminar?, lo hace perfectamente”, asegura.