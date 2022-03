A un día del debate en la Asamblea, advierten que el MAS encamina la designación de un Defensor afín a ese partido

Escucha esta nota aquí

La oposición advierte que el reglamento y la convocatoria para la elección del Defensor del Pueblo que se pondrá a votación este miércoles en la Asamblea Legislativa tiene requisitos "discriminatorios" y criterios de evaluación "ambiguos" que benefician al partido oficialista. Denuncian que el MAS aplica "sus propias reglas" para encaminar la designación de la nueva autoridad afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Preséntense bolivianos, aún sabiendo que vamos a perder, no importa. Imagínense que se presenten mil personas y solo sale elegido uno y digitalizado. Yo creo que la vergüenza nacional será enorme. (...) Si el papel es azul, las características son azules, la medida de la persona tiene que ser azul y está pintado de azul, pues parece que va a ser azul", refutó el senador por Tarija, Rodrigo Paz.

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó a la quinta sesión ordinaria para tratar este miércoles desde las 10:00 el proyecto de resolución que aprueba el reglamento y la convocatoria para la selección y designación del Defensor del Pueblo.

A un día del debate en el Legislativo, la alianza de Comunidad Ciudadana (CC) propuso un proyecto de ley para que se apliquen dos tercios de voto en todo el proceso de selección y evaluación de los postulantes a Defensor y no solo al momento de la designación como manda la Constitución Política del Estado en su artículo 220.

"Consideramos que este mandato constitucional de dos tercios tiene que ser extensivo a todo el proceso para la designación del Defensor del Pueblo, especialmente en la fase de evaluación y calificación de los méritos y de la trayectoria. En la actual ley, cuando se trata de calificar méritos y trayectoria, solo se exige simple mayoría y no dos tercios", explicó el diputado opositor, Carlos Alarcón.

Los parlamentarios también plantearon que las organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica para la defensa y promoción de los derechos humanos participen como veedoras en todo el proceso de selección. Además proponen que colaboren de manera activa en la calificación de méritos de los candidatos.

Por su parte, el parlamentario Enrique Urquidi dijo que CC está de acuerdo con el consenso nacional para la elección de un Defensor del Pueblo que defienda los intereses de los boliviano. Sin embargo, exigió al MAS "voluntad política" para allanar un camino "transparente".

"Se ha conocido a través del ministro de Justicia y otros representantes del MAS que se llenan la boca hablando de un consenso nacional para la elección del Defensor del Pueblo. Creemos que un consenso debe emerger de reglas del juego claras, equilibradas y no orientadas a direccionar la elección del Defensor hacia el oficialismo"

Desde el MAS, pidieron a la oposición no “boicotear” el proceso de elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. Los legisladores oficialistas negaron que su partido tenga sus propios candidatos.

“La oposición no puede estar en adivinanzas, porque es adivinanza afirmar que Nadia Cruz va a ser o no candidata. Nosotros estamos comprometidos con el pueblo y estamos conscientes de que este año Bolivia necesita tener su nuevo Defensor del Pueblo (…) Que no intenten boicotear este proceso que hemos encaminado”, dijo el diputado Ányelo Céspedes.

En los últimos años la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo sufrió muchas críticas, especialmente a Nadia Cruz, la titular de la entidad, a quien se acusa de defender los intereses del partido de Gobierno.

La actual Defensora interina ocupa el puesto desde hace tres años, cuando David Tezanos renunció al cargo luego de aparecer en las listas del MAS y por una denuncia de uso indebido de bienes del Estado por un problema doméstico, que hizo público en instalaciones de la Defensoría.





