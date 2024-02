A un mes del Censo, llega el material a Santa Cruz y se resuelve el conflicto en Beni

El director nacional del INE, Humberto Arandia, dijo tras el acuerdo firmado, que no se deben confundir los conceptos relacionados con el censo y los límites, porque técnicamente y jurídicamente son distintos.

“En ese contexto, estamos no solamente solucionando estos conflictos, sino también señalando la importancia de la consecución del Censo de Población y Vivienda como mecanismo único válido para tener datos que nos permitan llevar adelante políticas públicas, siempre enmarcadas sobre la realidad de la población”, manifestó.

El pasado 9 de febrero, Unzueta conminó a su población a no participar del Censo Nacional de Población y Vivienda hasta que no se abrogue la cuestionada ley de delimitación interdepartamental.

“Hay un momento en que la paciencia se agota y por eso hoy queremos presentar un recurso de inconstitucionalidad abstracta repudiando esa ley clandestina y sesgada. Y, por ende, yo conmino a mi pueblo beniano que no nos censemos si esta ley no se abroga”, advirtió en aquella oportunidad.

En esa oportunidad, el gobernador de Beni señaló que el censo debía realizarse en mayo o junio del 2023, debido a que en noviembre son frecuentes las lluvias y las vías terrestres son intransitables. “ En esa época nuestros caminos no son buenos, no vamos a tener acceso a todas nuestras comunidades. Ya tenemos de experiencia la nefasta experiencia del anterior censo en la que se contaron menos personas de las que se tenía estimada”, sostuvo.

“Ahora el gobernador de Beni (Alejandro Unzueta) hace una acción extraña amenazado con que Beni no se va a censar hasta que no se abrogue una ley que se aprobó hace más de ocho años. Una cosa medio rara, faltando un mes para el censo, el gobernador lanza un anuncio muy poco responsable porque al final se ha hecho convencer que el censo no define límites territoriales y este conflicto tendrá que arreglarse después del censo”, agregó el analista.