Abogada de la empresa china CHEC que procesó al testigo protegido trabajó en la ABC

Chec se querelló contra el testigo protegido el 25 de octubre del año pasado, luego de que la Fiscalía General del Estado y un juzgado capitalino negaron a la ABC y al Ministerio de Justicia levantar la reserva de su identidad. La abogada Cuéllar no apareció en la acusación inicial, pero elaboró, a nombre del representante de CHEC, Feng Zhuqing, dos memoriales con fecha del 2 de diciembre de 2022. En uno de ellos solicita la declaración testifical del exgerente Jin Zhengyuan, encarcelado en el penal de San Pedro. El 5 de diciembre el fiscal Juan Laura ordenó que se proceda.

Este medio intentó obtener una contraparte de la abogada, pero ella no contestó. Se pudo confirmar que la última declaración jurada que presentó como funcionaria de la ABC fue el 31 de agosto de 2021, y entonces reportó un total de bienes de Bs 2.900 y de rentas de Bs 29.670.

Si el testigo protegido no denunciaba, el caso de la supuesta coima de Bs 18 millones que la empresa china habría pagado a la ABC un monto de Bs 9 millones como primera cuota para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez no hubiera salido a la luz pública. El ministro de Justicia, Iván Lima y CHEC sostienen que Sandy fue cómplice y encubridor. No fue un testigo, participó en el hecho delictivo.