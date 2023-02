Abogada revela que cocalero César Apaza sufría golpizas en Chonchocoro y exige examen forense

“El emergenciólogo, quien no tiene especialidad de neurología, tuvo la osadía de decir que una nueva tomografía advierte que no tiene nada con relación a la anterior. Ingresó de forma brusca, lo apretó del cuello, lo obligó a sacar la lengua y abrir un ojo, situación a la que mi cliente no pudo responder, porque perdió movilidad en la mitad de su cuerpo del lado derecho . Ni siquiera ingiere alimentos. Solamente toma agua a través de una jeringa, y tampoco puede ir al baño por sus medios. En esa condición, el galeno dijo que está listo para retornar a Chonchocoro”, aseguró.

En noviembre, cuando fue trasladado a Chonchocoro, “como recibimiento, lo encerraron en una de las celdas, y allí ingresaron tres internos que procedieron a golpearlo. Al día siguiente, cuando lo visité, esperé tres horas. Apenas me vio, el señor Apaza corrió y me abrazó en su afán de buscar protección. Ahí pude ver que presentaba contusiones en la cabeza”.

La abogada le dijo que pediría valoración por un forense. “Con lágrimas en los ojos, desesperado, me pidió que no lo haga porque estaba amenazado. Lloraba y me aseguraba que dudaba que pueda salir con vida del penal. En otras visitas se quejaba de dolores de cabeza, aunque no me informó que lo hubieran vuelto a golpear, pero era evidente el dolor físico constante y creo que prefería callarse”.