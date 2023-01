Abogado anticipa que exjefe antidrogas Maximiliano Dávila revelará qué “personajes” operaron para su captura

Sostuvo que no fueron efectivos de la Policía Boliviana ni de la Fiscalía los que operaron para detenerlo , hace casi un año, en la frontera boliviano-argentina de Villazón y La Quiaca, cuando pretendía abandonar el país.

“El único derecho al que está limitado es la libre locomoción, no a expresarse libremente, eso es lo que hará el 16 de enero, quiere decir cómo ha vivido este proceso, cómo se han vulnerado sus derechos fundamentales, otro punto que quiere tocar es el fondo del proceso, detrás de su captura hay personajes que han actuado de forma irregular , que no eren efectivos de la Policía y menos de la Fiscalía”, dijo.

Insistió que el documento que se menciona no existe. “No hay proceso, no hay recompensa de la DEA, él lo único que ha hecho es dar su vida por la lucha contra el narcotráfico, no se puede castigar a una persona que lo ha dado todo por el Estado Plurinacional”, remarcó.