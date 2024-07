Abogado argentino viaja a Bolivia por niño desaparecido: “Surgió un dato que tomó mucha fuerza”

En una nota que refleja el portal eltrecetv.com, dijo: “Mañana me voy a Corrientes y el miércoles estoy en Paraguay viendo si puedo ver al ministro de Seguridad. En Bolivia, haciendo lo mismo los dos días”, detalló Burlando.



Y prosiguió: “En Bolivia surgió un dato que tomó mucha relevancia a través de una línea telefónica especial. No era un dato que nos permita denunciarlo en la Justicia porque no tenía forma de corroborarlo. Y lo que sí pude constatar es que en Bolivia decían que la criatura podía estar en la ciudad de Cobija y que la iban a pasar por un puente a Brasil que se llama Puente Internacional de la Amistad. Y, lamentablemente, pude comunicarme con autoridades de Bolivia y la primera pregunta que me hizo la persona a quien accedí fue ‘¿quién es Loan?’”.