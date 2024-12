Abogado de Evo le iba a regalar un Audi a una bailarina de cumbia; investigan su fortuna

Un abogado vinculado con la defensa del expresidente Evo Morales fue interceptado por la Policía en el contexto de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía investiga el origen de su fortuna sobre la base d e movimientos financieros que no guardarían relación con su actividad profesional que está acreditada ante las autoridades.

Ese suceso se remonta al 18 de noviembre y, hace menos de una semana, EL DEBER accedió a un reporte de Inteligencia y otros documentos que dan cuenta de lo que ocurrió. Este equipo periodístico buscó a los involucrados, pero no halló respuesta. Eso sí, varios agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) e xteriorizaron su molestia por la forma en la que actuaron autoridades superiores de la Fiscalía al liberar al abogado investigado.

Se trata del abogado Martín Daniel I.F y una bailarina de cumbia. La investigación fue iniciada en el el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

De acuerdo con esos reportes, el letrado sería propietario de automóviles de alta gama que están valuados en precios cercanos a los $us 100.000. También se detectó transferencias de recursos y otros movimientos que, al momento de ser interrogado, no supo justificar.

Pero el 18 de noviembre el abogado estaba comprando Audi Sportback Q5 por valor de $us 95.000. El dinero iba a ser pagado al contado debido a las restricciones y controles que existen en la actualidad sobre esa divisa. Es más, el papeleo detectado por los agentes establece que el letrado estaba a punto de registrar el Audi a nombre de la modelo. Posteriormente, ante la Fiscalía, la joven negó relación con la compra.

Según los reportes de la Felcc, el abogado llegó a la concesionaria montado en un BMW X7 color blanco con placa de control 6349-BXS. Ese automóvil tiene un valor de $us 100.000, pero está registrado a nombre de otra persona.

La transacción financiera

Durante el proceso de compra, el interesado no proporcionó información de su identidad argumentando que los papeles tenían que ser registrados a nombre de la bailarina. Además, estaba de por medio el pago en efectivo.

El 19 de noviembre, el concesionario de vehículos se comunicó con la modelo para agilizar los trámites de papeles del vehículo . Sin embargo, la Felcc señala que la mujer respondió no tener conocimiento de ese registro ni de ningún vehículo a su nombre.

Asimismo, se hace conocer que no sería necesaria la presencia ni la firma ni carta de la modelo para cerrar el trato por este bien lujoso.

Para la Felcc, hasta el momento, la modelo no respondió a información relacionada con la compra del vehículo, lo que fue considerado en las investigaciones como un eventual delito penal.

Una cifra elevada

Luego de las acciones la Felcc, en un análisis, se califica que la capacidad económica que demuestra el abogado a través de sus movimientos financieros no guardan relación con el ejercicio de su profesión. Eso sí, la Fiscalía tiene el registro que el profesional es parte del equipo de asesores legales que tiene el expresidente Evo Morales.

Además, en una de sus conclusiones, la Felcc establece estas observaciones específicas: “Este señor es de profesión abogado por lo que llama la atención, cuál es el verdadero origen de los fondos de la compra de ese vehículo ya que, en nuestro medio, no existe profesional jurídico que cuente con esa capacidad económica y que disponga de esa cifra en efectivo. Llama la atención totalmente esta transacción financiera”.

La Felcc aseguró que el abogado Martín Daniel I.F evito ser registrado con la compra del Audi. Otra observación de la Felcc es que el jurista no presento ningún tipo de justificación documental en la concesionaria de venta de vehículos que justifique y acredite el origen de los fondos financieros de la transacción referida al auto Audi de $us 95.000, esto en mérito a los mecanismos de control que aplica la Autoridad de Sistema Financiero (Asfi) para los bancos, pero también para retenciones.