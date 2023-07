Abogado de víctima de violación señala que el Ministerio de Justicia será parte activa y buscará enderezar la investigación para dar con los culpables

Pablo Banegas, abogado de la familia del menor víctima (un niño de 12 años), indicó en entrevista con Bolivia TV, que el Ministerio de Justicia decidió tomar acciones representando a la familia, a fin de que no se vulneren los derechos y que el día de mañana, no se pretenda indicar que no existieron ciertas apreciaciones. "Van a ser parte activa y van a tratar de enderezar el rumbo de la investigación para dar con los culpables", expresó el abogado.

Aseguró que, como abogados defensores de la parte afectada, son respetuosos de la no divulgación de actos que se desarrollan, pero que el propio ministro Lima ha tenido que salir a la luz pública para informar que uno de los investigados ya no se encuentra en el país.

Aclaró que el caso aún no ha sido remitido a la justicia ordinaria, a pesar de que uno de los agresores ya es mayor de edad. "Nosotros no sabemos si la familia (de uno de los acusados) es poderosa o no, lo único que ha referido el ministro es que va primar el interés del Estado en la protección de las víctimas. Además, fue claro en decir que el colegio tiene responsabilidad en la no implementación de cámaras y no mantención de imágenes durante 12 meses, así como establece el decreto supremo referente a ley de seguridad ciudadana", dijo.