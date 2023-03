Abogado del fallecido Marco Aramayo rechaza que en ocho años no haya responsables del desfalco al Fondioc

Hugo Castellón, abogado del ex director del Fondo Indígena y fallecido Marco Aramayo, repudió que el desfalco millonario al Fondioc aún no se haya resuelto por el "manoseo político" de tres gestiones de Gobierno que denunció su defendido y que, a su criterio, no hicieron nada y tampoco encontraron a los responsables en ocho años de investigación.