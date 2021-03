Abogado pide que Perú expulse a Techo 'e Paja y niega nuevos vínculos con el narcotráfico

Escucha esta nota aquí

Milton Andrade, abogado de Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo 'e Paja, pidió este jueves que las autoridades de Perú expulsen a su defendido, que fue detenido el miércoles en Lima con documentos falsos y en posesión de 500 dólares, según su familia.

El jurista ratificó que el hombre se trasladó a la vecina nación por motivos de salud y que no tiene nuevos vínculos con el narcotráfico. “Esa investigación se hace en Perú (sobre la identificación falsa), en Bolivia no utilizó documentos falsos, si hubiera ocurrido eso, no tiene nada que ver con actividades de narcotráfico, será la justicia peruana la que determine culpabilidad por falsedad”, dijo Andrade.

La tarde de este miércoles, el diario peruano ‘El Comercio’ reportó la captura del boliviano Roca Suárez. Señaló que accedió a información de la Interpol, que da cuenta que el boliviano era buscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico internacional.

Ante tal situación, agentes policiales del vecino país lo interceptaron en una calle céntrica de Lima, cuando paseaba con dos connacionales y un dominicano. Él no opuso resistencia y tras la requisa, le encontraron documentos falsos y, según su hermana, Chunty Roca Suárez, con 500 dólares en su hotel.

“El señor Roca cumplió más de 20 años en prisión en Estados Unidos y acá en libertad condicional, me parece ilógico que se lo quiera volver a involucrar en narcotráfico, cuando pasó parte de su vida detenido por eso, puede haber una secuela, llamemos así, de la primera actividad que habría estado realizando, pero eso no implica que él haya seguido en la actividad del narcotráfico”, recalcó el abogado.

Manifestó que Perú debe expulsarlo, porque autoridades de Bolivia estaban encargadas de supervisar el cumplimiento de su libertad condicional. “Si Estados Unidos quiere extraditarlo, debe solicitarlo a Bolivia”, insistió Andrade en entrevista con Unitel.

Roca era considerado uno de los capos del narcotráfico del país y que purgó una condena de 30 años en EEUU, tras ser detenido por la DEA en Los Ángeles en 1990; luego, retornó a Bolivia en 2018.