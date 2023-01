Abogado saca y muestra la cámara que estaba en la celda de Camacho en el penal de Chonchocoro

“En esa celda en la que su esposa lo visitaba, había una cámara que lo filmaba todo el tiempo, en horas de la noche , órdenes de Régimen Penitenciario, lo han hecho trasladarse a otro lugar (a Luis Fernando Camacho), para que no siga buscando más cámaras, han ordenado que se le quite la cámara”, acusó el representante.

El abogado Camacho dijo: “Saqué la cámara en mi bolsillo, le he pedido al defensor que me ayude a sacarla, que no me quiten la cámara y los efectivos de la Policía no han intervenido”, advirtiendo que la autoridad regional no está segura al interior de ese recinto penitenciario.