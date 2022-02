Abogado: “Se usa una ficción jurídica para vulnerar los derechos y garantías de Jeanine Áñez”

Escucha esta nota aquí

Luis Guillén, uno de los abogados de la expresidenta Jeanine Áñez, denunció este miércoles que se utiliza una “ficción jurídica” para vulnerar los derechos y garantías de su defendida, cuyo juicio por el caso ‘golpe II’ se inicia mañana, 10 de febrero.

El jurista considera que el “desdoblamiento” del proceso vulnera el principio de juez natural para habilitar la jurisdicción especial, que la procesará por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

“Esta situación nunca ha pasado en la historia de Bolivia, se está usando una ficción jurídica estableciendo que esto se desdobla en antes y después, los actos como senadora y los actos como presidenta, pese a que no hubo un acto ilegal, hubo una sucesión constitucional”, dijo el abogado.

Inicialmente la exmandataria fue aprehendida por delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y actualmente permanece detenida en la cárcel de Miraflores, donde determinó iniciar una huelga de hambre.

“Mañana se iniciará un juicio que es contrario a lo establecido en nuestra normativa, en cuanto a juicios de responsabilidades, este juicio se pretende llevar adelante sin reconocer este aspecto”, recalcó Guillén.

La defensa de la exjefa de Estado exige que el proceso sea de forma presencial y no virtual, advirtiendo una serie de irregularidades, como la falta de notificación a los testigos de descargo y que no se contemplen pruebas ofrecidas por la defensa.

“Ha habido anuncios por parte de la exmandataria, hemos visto, hay pronunciamientos del Parlamento Europeo, la comisión contra la tortura, que evidenciaron que no se respetan las garantías de la expresidenta, el informe de la GIEI, que dice que no se está siguiendo el debido proceso, todos evidencian que en este proceso no se están siguiendo las reglas y se vulneran sus derechos y garantías”, dijo el abogado en entrevista con Unitel.