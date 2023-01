Abogado señala que no hay ninguna traba para que Camacho siga ejerciendo como gobernador

Martín Camacho, uno de los abogados del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló este viernes que no existe ninguna traba para que la autoridad siga ejerciendo sus funciones , pese a permanecer detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro.

El jurista rechazó la presión que ejerce el Gobierno nacional para que Mario Aguilera, vicegobernador, ejerza las atribuciones del titular. El ministro de Justicia, Iván Lima, incluso amenazó con una acción penal si no se transfieren las competencias .

“En realidad, la presión no tiene lógica ni asidero jurídico alguno, en tanto, el gobernador, en conformidad al artículo 25 del estatuto, no renuncie, no fallezca o tenga algún impedimento, como una sentencia condenatoria en calidad de cosa juzgada, sigue siendo gobernador, y hemos visto distintos casos”, dijo el representante del gobernador.