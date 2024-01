Abogados de acusados hablan de sumar a Evo al juicio del ‘golpe I’

“En el caso ‘golpe I’ el delito es terrorismo y fue cometido contra una persona , entonces el señor Morales en este caso es víctima, a él le hicieron los actos y acciones terroristas, él tendría que ser convocado como testigo principal y entendemos que la fiscalía no lo ha citado como tal”, dijo Inca.

En su criterio la declaración del ministro Lima no pasa de ser una posición política-mediática y no legal, porque de ser legal, debía acudir a la justicia para hacer su denuncia y no solo realizarla a través de los medios.