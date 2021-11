Abrogación de la Ley 1386 será tratada por dispensación de trámite y se espera que la sesión no dure más de una hora

Escucha esta nota aquí

La abrogación de la Ley 1386, de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, será considerada por Diputados este lunes, a las 18:00. Se aplicará la dispensación de trámite, al considerar “urgente” el tema y se prevé que la sesión no dure más de una hora.

“Hemos convocado de manera urgente a una sesión para poder tratar exclusivamente la aprobación de la Ley 1386, a las 18:00 estaremos instalando esta sesión y en tiempos esta aprobación no debería durará mucho, porque, entendemos que debería ser por unanimidad la abrogación”, dijo Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados.

Una vez la abrogación sea aprobada en la Cámara Baja, la norma pasará al Senado, que también debería aplicar un procedimiento veloz para dejar sin efecto la disposición, que originó el paro multisectorial, que este lunes cumple su octavo día en algunas regiones.

“Por lo menos nosotros, siendo muy claros, puedo garantizar que vamos a abrogar a las 18:00, no debería tardar una hora, una vez ya aprobada la abrogación, inmediatamente derivaremos al Senado”, acotó la autoridad.

Respecto a otros pedidos que surgen, como la restitución de los dos tercios en el reglamento de debates o la anulación de otras normas, Mamani señaló que dichas posiciones no son claras y que se entiende que, con la eliminación de la Ley 1386 se atenderá las demandas que movilizan a la población.

“Ya no comprendo que se generen otros pedidos de abrogación de otras normativas. Nosotros, desde el inicio, hemos indicado que existan observaciones concretas, claras, dijeron que no estaban de acuerdo en el paquete, pero no se dice con claridad ni responsabilidad qué leyes”, agregó en entrevista con Unitel.