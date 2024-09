ABT 'cercena' reporte diario de incendios y activistas le exigen acceso a la información

Los movimientos Ríos de Pie y En defensa del Valle de Tucabaca, en representación de la ciudadanía preocupada por los incendios, y al amparo del artículo 108 de la CPE y del tratado internacional Acuerdo de Escazú, al que Bolivia está suscrito, este 5 de septiembre entregaron una carta as la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), solicitando explicaciones sobre varios puntos.

A eso sumaron otros pedidos, como una mejor coordinación entre el nivel departamental y los bomberos voluntarios, revisar la normativa sobre menores de edad en la mitigación y liquidación de los incendios, informar sobre las denuncias hechas por el Gobierno Departamental por atentados a la naturaleza, etc.

"Nosotros reclamamos en una reunión del COED, pero según ellos su informe es completo. Si revisamos sus publicaciones, el 2 de septiembre y el 20 de agosto, las hectáreas quemadas son las mismas. Están poniendo algunas cifras similares a las del comienzo de los incendios, como gente desplazada, no se refleja la realidad actualizada, cómo es posible que aumenten los incendios y no la superficie afectada. También quiero denunciar que hasta la fecha no han designado a un jefe de bomberos en la Gobernación, Eso es negligente en pleno incendio", denunció.