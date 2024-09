ABT presentará, este miércoles, reglamento para el decreto que incrementa sanciones para quemas ilegales

“La ABT lanzará en los próximos días un instructivo de las quemas prescritas; esto lo hemos trabajado también con los sectores privados. Con las quemas prescritas vamos a autorizar quemas, no en esta época de sequía, sino en la época que veamos conveniente en distintos departamentos (de manera planificada), de manera que, sí se descontrola un incendio, no afecte al predio de algún privado o de un Territorio Comunitario de Origen (TCO)”, explicó este domingo en Bolivia Tv.



Flores señaló que, hasta el miércoles se presentará la reglamentación del Decreto Supremo 5203, que endurecerá las multas a quienes provoquen los focos de calor.



El Decreto Supremo el 5203 tiene la finalidad de implementar medidas correctivas sobre contravenciones al régimen forestal y modifica el Reglamento General de la Ley Forestal, aprobado por Decreto Supremo 24453, de 21 de diciembre de 1996.



Según la norma, las sanciones por quemas y chaqueos no autorizados se considerarán en Unidades de Fomento de Vivienda (UFVs).



De acuerdo con la ABT, estas normativas apuntan a desincentivar las quemas ilegales, que suelen descontrolarse y generar incendios forestales.



Flores planteó también la necesidad de abrogar la Ley Forestal 1700, que data de 1996, para contar con una norma más moderna y acorde a la realidad actual.



En Bolivia, la entidad estatal reportó 27.584 focos de calor, de los cuales 25.886 se concentran en el departamento de Santa Cruz.