“Acaben con esta farsa”, exclama Áñez a los juzgadores del caso Senkata en audiencia virtual

El juez cortó la palabra a la exmandataria y dijo que la declaración de una tercera persona que no es parte del proceso no puede paralizar el juicio y por tanto no dio lugar al pedido de Áñez, quien asiste a su juicio sin presencia de un abogado defensor porque ella renunció al patrocinio y desconoció al Tribunal porque dijo que no pueden procesar a una expresidenta.