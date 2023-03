Acoso sexual, una forma subestimada de violencia

“Pésima”, así define Lety Tordoya, abogada de Mujeres Creando, la realidad del acoso sexual en el país, cuando las denuncias llegan hasta los estrados judiciales.



Puso como ejemplo que hasta hoy lleva el caso de una mujer policía, que denunció al comandante de la unidad, y que desde 2015 peregrina. “El comandante no pudo ser juzgado dentro de la ley disciplinaria de la Policía, que es la 101. Denunciar acoso sexual es muy difícil”, lamentó.



Confesó que, como colectivo, no creen mucho en la cantidad de sentencias, a pesar de que llevan este tipo de casos.



“Sabemos que hay poquísimas en el país, creo que no pasan de diez desde la promulgación de la Ley 348, en el año 2013”, dijo.



Según Tordoya, hay escenarios donde esta figura se da de forma más recurrente, una de ellas es la universidad pública, también ocurre en la Policía Boliviana, y dice que en los partidos políticos, independientemente de sus colores.



“Lo peor del acoso es que está normalizado, aquí ocurre más en ciertas edades, que por suerte no son las más chicas, sino arriba de los 40 años, como algo disimulado muchas veces en la identidad cruceña, en palabras sueltas, maquilladas, pero que terminan siendo acoso”, explicó.



En cuanto a la universidad pública, lamentó el grado de tolerancia con este problema, que tiene a muchas víctimas, mucha impunidad, y que además se carece de un protocolo para afrontar estas situaciones.



Jenny Ampuero, docente de la Facultad de Humanidades, dijo que se hizo un diagnóstico con la carrera de Sociología, y que el dato más importante es que el 83% de las /los estudiantes de Humanidades sabe, ha visto o ha sido víctima de acoso.



Tordoya agregó que incluso en zonas aledañas a la Uagrm, hay sujetos que se masturban por donde pasan grupos de chicas.



Según la abogada de Mujeres Creando, los varones también sufren acoso, pero con un matiz distinto. Dice que los presionan para pagar las fiestas, llevar alcohol y a las chicas.



También informó que en Medicina, las nuevas estudiantes reciben información de las antiguas, sobre quiénes son acosadoras, y la única medida que logran es hacer lance a las materias con esos profesores.



Marcha



Mujeres autoconvocadas de diferentes colectivos saldrán a las calles hoy para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la capital cruceña. La marcha partirá a las 17:30 desde la plaza del Estudiante, con rumbo a la plaza 24 de Septiembre.



Yam Medrano Cayalo, presidenta de la plataforma de Lucha contra la Violencia, recordó que actualmente Bolivia registra cifras altas de feminicidios, de acoso y de violencia sexual hacia mujeres, adolescentes y niñas.



Según un informe del Ministerio de Trabajo, las cifras de acoso laboral y sexual subieron de 315 a 473 entre 2021 y 2022, mientras que 7.192 -de 16.600 denuncias laborales. De las 473 denuncias, 203 terminaron en conminatorias.