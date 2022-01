Acta dice que Potosí recibió sus ambulancias, pero no se encuentran en ninguna parte del departamento

Escucha esta nota aquí

No existen respuestas claras. Un acta de recepción de servicios que fue subida al Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) indica que Potosí recibió las 41 ambulancias compradas por la Gobernación. Sin embargo, no se encuentran en ninguna parte del departamento.

La denuncia involucra a la administración del MAS, a la cabeza de Jhonny Mamani. Se pagaron 20.5 millones de bolivianos a una empresa de reciente constitución, con un capital de 100.000 bolivianos y cuyo representante legal no es conocido en la Villa Imperial.

Azucena Fuertes, Asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER radio, reprochó que hasta el momento no se iniciara un proceso de investigación por el presunto hecho de corrupción, que habría ocasionado un daño económico a esa región del país.

“Estamos escandalizados por este hallazgo, mientras más días pasan, más dudas se generan. Nosotros hemos investigado en el Sicoes, donde está asignado el proyecto de adquisición por 20.5 millones de bolivianos, el gobernador indica que el acta de entrega es parcial, cuando en el Sicoes se suben documentos finales y definitivos”, dijo la representante.

Lamentó que desde la Asamblea Departamental no se de curso a un pedido de informe escrito al gobernador. Esa instancia está compuesta por 32 legisladores, solo cinco son de oposición y el resto corresponde al MAS. Tampoco existen pronunciamientos de la Contraloría o la Fiscalía.

“La población está con más dudas, exigiendo desde sus organizaciones la transparencia en este caso, el gobernador parece que no conocemos de estos procedimientos, el gobernador fue alcalde y conoce que estos formularios se suben cuando se concluye con el proceso, documentadamente las ambulancias ya fueron recibidas, debería preocuparse porque existe el acta de entrega, cuando eso no es cierto”, recalcó Fuertes.

Según la cláusula décima de la Minuta de Contrato 215/2021 que el gobernador firmó el 26 de noviembre de 2021, la empresa debía entregar el equipamiento en un plazo de 40 días calendario que venció el 6 de enero. Mamani no dio una fecha para la llegada de los motorizados.

“Ya se habría cumplido con la entrega de las ambulancias, el 31 de diciembre de 2021, pero no existen, según esa acta de entrega habrían sido verificadas una por una, pero no existen, en documentos se recibieron, pero en físico no están en ninguna parte de Potosí”, recalcó la asambleísta.

Otras presuntas irregularidades indican que el NIT con el que se adjudicó la contratación corresponde a una empresa de mantenimiento de vehículos y no a la firma Estefals Logistics, que debía realizar la importación. Esa empresa se creó en septiembre, meses antes de la millonaria adjudicación, acusó la asambleísta.