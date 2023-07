Activan campaña para que Arce ‘llegue al 2030’

La facción del MAS que apoya al Gobierno del presidente Luis Arce desveló el objetivo político de “llegar al 2030” con una gestión en favor del país. La estrategia se asumió tras un ampliado que tuvo lugar ayer en Santa Cruz de la Sierra. Un día antes, Evo Morales, también fue apoyado por seguidores y se preparan para un evento mayor que tendrá lugar el 29 de julio.



Los ‘arcistas’ suscribieron ayer una resolución que ya define la estrategia política con miras a las elecciones. El documento parte con la decisión de encargar un trámite ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se apruebe como sede del próximo congreso del MAS El Alto y no Shinaota, en el trópico de Cochabamba, como lo definió la facción que respalda el retorno de Morales al poder. El evento es clave para la definición de nuevos líderes del partido y la conducción de las primarias previstas para el último semestre de 2024.



Además, el “voto resolutivo” de ayer establece que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sea el coordinador político del partido. De hecho, horas antes del evento, la autoridad cumplió una gira de medios en Santa Cruz para presentar la postura del Gobierno.



La resolución también instruye “la censura” de los legisladores que no aprueben los créditos “de ayuda internacional para mejorar la economía del país. Antes de que comience el receso legislativo, la Asamblea rechazó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) porque, según el diputado del ala evista Gualberto Arispe (MAS), no estuvo justificado. Además, hay contratos de préstamo por más de $us 300 millones que están pendientes.



Asimismo, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, afirmó que ganarán las próximas elecciones en el 2025 “con el presidente Luis Arce”, quien “recuperó la educación, salud y apuesta por la industrialización” tras la crisis política de 2019.



Más temprano, Morales afirmó que las proyecciones económicas en el país son preocupantes. “Luego de profundas reflexiones y análisis objetivos con dirigentes locales del MAS-IPSP, movimientos sociales, sectores gremiales, productores y empresariales del campo y la ciudad, en siete de los nueve departamentos, por responsabilidad ante nuestro pueblo reiteramos el pedido de una cumbre nacional para salvar Bolivia”, escribió el exmandatario mediante su cuenta en Twitter.



“Las proyecciones económicas son preocupantes y es urgente recomponer las relaciones de unidad y solidaridad con medidas económicas de impacto a favor de los más humildes sin afectar al rubro productivo y empresarial”, añadió el exmandatario. No fue la primera vez que Morales expresa su preocupación por la economía del país en medio de su serie de cuestionamientos a la administración gubernamental de su otrora ministro de Economía, Luis Arce.



El presidente Arce, en mayo, consideró que hay intentos desestabilizadores del modelo económico del país, inclusive, “mediáticamente” y subrayó que es un “éxito” el hecho de que no haya escasez de alimentos en Bolivia en la actual coyuntura económica mundial. En ese contexto, sus ministros apuestan a los préstamos.