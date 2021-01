Activan línea gratuita 800-10-0202 para denunciar irregularidades en venta de medicamentos

Escucha esta nota aquí

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, informó este lunes que se activó la línea gratuita 800-10-0202, para recabar y atender denuncias sobre irregularidades encontradas en la venta de medicamentos.



"Es una línea gratuita que atiende reclamos y denuncias de consumidores que hayan sido objeto de algún producto en mal estado y con fechas de vencimiento, con peso no acorde a la proporción del producto y con un sobreprecio", explicó a la ABI.



La autoridad recordó que las farmacias deben publicar la lista y precios de los medicamentos, en particular los que son utilizados para tratar los síntomas del Covid-19, pandemia que ataca al país con una segunda ola.



Para Silva, los medicamentos no pueden ser comercializados a precios no establecidos y deben cumplir con sus estándares de calidad y regente médico.



Paralelamente, el Viceministro de Defensa al Consumidor informó que personeros de esa entidad realizan inspecciones a farmacias para verificar precios que fueron determinados por la Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud), publicación de los mismos y autorizaciones correspondientes. ​

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), dependiente del Ministerio de Salud, estableció que la lista de precios de medicinas e insumos en el contexto de la pandemia por Covid-19 que debe ser expuesta por todas las farmacias.



"Ellos no deberían necesitar ninguna normativa, ninguna obligatoriedad. Ellos, en el marco de la Constitución, deberían publicar el precio de todos los medicamentos que tienen a la venta, sin embargo, no lo hacen", lamentó Silva.



También señaló que en los últimos días se intervino 40 farmacias en todo el país que no cumplían con las normativas dispuestas. Detalló que las sanciones pecuniarias llegan hasta los Bs 23.380.