Activistas liberadas tras agresión a Muriel Cruz denuncian torturas de la Policía

“Yo fui en busca del certificado de defunción de mi madre, ahí llegó el coronel y dijo: ‘Lleven a todos’ y me agarraron. Nos subieron como maleantes. Yo les dije que no me iba a resistir y nos metieron a la Gobernación, dijo que nos iban a soltar. Nos pidieron nuestros nombres y nos llevaron a la Felcc”, cuenta Jiménez.

Señala que una vez en celdas de la Felcc, no resolvieron su situación e incluso vio que a varias personas las sometieron a una brutal golpiza y uno de los aprehendidos estuvo vomitando sangre durante su aprehensión. “Se hizo justicia, ahora voy a visitar a mi madre al cementerio porque no pude despedirme de ella”, manifestó con la voz quebrada tras salir del Palacio de Justicia.

“Yo estaba a una cuadra y media del lugar donde la agredieron a la asambleísta (Muriel Cruz), llegué una hora después de eso. No estaba en la vigilia ni en el momento de la agresión, pero como vi las imágenes de lo que estaba pasando, me acerqué para pedir a la Policía que no hiciera eso, pero me aprehendieron”, reclamó la mujer. “No estoy de acuerdo con el abuso y la violencia, pero pasan estas cosas cuando le sucede a una asambleísta ‘masista’. de esa misma forma deberían actuar (los policías) con el resto de la población”, dijo.